Detienen a un joven por romper mobiliario de un piso de acogida en Playa de Palma y agredir a un policía

Agente de la Policía Local de Palma delante de un coche. - AYUNTAMIENTO DE PALMA

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local Palma ha arrestado a un joven de 24 años y nacionalidad marroquí por, presuntamente, destrozar mobiliario de un piso de acogida en el que se alojaba en Playa de Palma y agredir a un policía que acudió para atender la emergencia.

Alrededor de las 03.45 horas del pasado 28 de octubre se requirió la presencia policial por un altercado en una vivienda, según ha explicado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado.

Al llegar, los agentes se entrevistaron con el compañero de piso del implicado, que les informó que el varón se encontraba muy agresivo y estaba rompiendo el mobiliario, presuntamente bajo los efectos de sustancias estupefacientes.

Los policías accedieron al inmueble y, mientras constataban los daños de la planta baja, oyeron gritos en el piso superior. Al subir, localizaron al individuo en un estado de gran alteración, por lo que se solicitó la presencia de una ambulancia del 061.

Mientras aguardaban la llegada de los servicios sanitarios, el individuo fue interpelado por los agentes sobre el posible consumo o tenencia de sustancias.

En ese instante, reaccionó con gran violencia al arremeter contra la dotación policial con patadas y manotazos, a la vez que amenazaba con coger un cuchillo. Ante esta actitud, los policías procedieron a su inmediata inmovilización y detención, por los posibles delitos de daños y resistencia grave a la autoridad.

El personal sanitario del 061 asistió al varón y dispuso su traslado al Hospital Universitario de Son Espases para su exploración física y valoración psiquiátrica.

Cabe señalar que la vivienda es propiedad de una fundación y los daños fueron valorados por el denunciante en más de 400 euros. La Sala de Atestados de la Policía Local de Palma remitió todas las diligencias practicadas al Juzgado de Guardia correspondiente.