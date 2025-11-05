Día de las Librerías en Palma: consulta la programación completa

PALMA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gremi de Llibreters de Mallorca se suma a la celebración del Día de las Librerías del próximo 11 de noviembre con un programa de actividades abiertas a todos los públicos entre las que destaca un recorrido por establecimientos históricos de Palma y la convocatoria de 'Libreros por un día', una iniciativa para que ciudadanos ejerzan esta profesión.

Según ha informado el Gremi, a esta iniciativa se unirán escritores como Joan Perelló, Damià Rotger, Aina Fullana y Climent Picornell. También estarán músicos como Joan Xanguito, la ilustradora Flavia Gargiulo y la periodista Margalida Mateu.

Por su parte, la dramaturga y actriz Lluki Portas, la comunicadora Júlia Mérida, la comercial Rebeca Motos o la coordinadora del club de lectura de Rata Corner, Marta Pérez, atenderán a los clientes de diferentes tiendas de libros de Palma.

Además, se ha programado una ruta histórica por diferentes librerías históricas de la ciudad, guiada por el periodista Joan Carles Palos, que ofrecerá un itinerario de una hora y media de duración que permitirá a los asistentes conocer la historia de estos establecimientos y su repercusión en la vida cultural de la ciudad.

Para esta actividad se han previsto dos sesiones, una el martes 11 de noviembre, a las 18.00 horas, y otra el jueves 13, a partir de las 10.30 horas. Esta será una de las muchas actividades incluidas en la agenda de esta celebración. Otras librerías, como Drac Màgic, Embat o Lluna, también han organizado presentaciones, clubes de lectura y hasta una maratón de pódcast.

PROGRAMACIÓN

El itinerario por las librerías lleva por título 'Por el paso y la lectura: recorrido por las librerías emblemáticas de Palma', es gratuito con inscripción previa y plazas limitadas. El punto de encuentro será la Plaza de Santa Eulàlia.

A la misma hora, habrá un club de lectura sobre 'El vendedor de pasados' en Lluna y la grabación del pódcast "Llegir x Llegir" en Rata Corner. Justo después, a las 18.30 horas, se presentarán 'Els Empantallats' en Quart Creixent, 'La anomalía' en Drac Màgic y 'Aires d'intrús' en Embat. La jornada finalizará a las 19.00 horas en Llibreria Pròpia, que acogerá la presentación de 'Famulus' de Maria Khan.