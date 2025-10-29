Diez comercios de Muro reciben la placa que acredita su adhesión al programa 'Emblemàtics Balears'

PALMA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Diez establecimientos de Muro han recibido este miércoles la placa que acredita su adhesión al programa de protección del comercio de proximidad 'Emblemàtics Balears'.

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro, y el alcalde del municipio, Miquel Porquer, han visitado cada uno de los comercios para hacerles entrega del reconocimiento.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, los comercios de Muro que se han adherido al programa son, en la categoría de arraigado con historia, la cuchillería Cas Trinxeret, Galletes Gori de Muro, la tienda ropa Gaspar Boy y el horno Forn Can Segura.

En la categoría de arraigado se encuentran la mercería Fils, Tapicerías Carrió, Forn i Pastisseria Can Moroto y Mobles Soler; en la de con historia, la Imprempta Muro; y en la de emblemático, el horno Forn Cal Rei.

Con estos, 'Emblemàtics Balears' cuenta ya con 403 establecimientos catalogados en 34 municipios del archipiélago, de los cuales 100 son emblemáticos, 136 arraigados con historia, 31 con patrimonio e historia, 59 con historia, 61 arraigados y 16 arraigados y con patrimonio.

Los ayuntamientos son los encargados de catalogar los negocios siguiendo un manual establecido por la Agencia de Desarrollo Regional (ADR) de Baleares que marca tres categorías principales.

Los arraigados son los que tienen un oficio o producto singular, los con historia son los que superan los 75 años de actividad y los con patrimonio son aquellos que cuentan con elementos patrimoniales destacados. Los que cumplen las tres categorías se consideran comercios emblemáticos.