Dimite el director general de Turismo Josep Aloy

Archivo - El conseller de Turismo, Cultura y Deporte, Jaume Bauzà, y el director general de Turismo, Josep Aloy, en rueda de prensa. - CAIB - Archivo

PALMA 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Turismo, Josep Aloy, ha presentado su dimisión que será ratificada en el Consell de Govern que se celebrará este viernes.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes, después de que el periódico 'Última Hora' adelantara la información este jueves.

El mismo Consell de Govern nombrará a su sustituto en el cargo, que previsiblemente será Miquel Àngel Rosselló, hasta ahora asesor técnico adscrito a la propia Conselleria del ramo.