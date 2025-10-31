Dimite el director del SOIB después de tres meses en el cargo

Archivo - El hasta ahora director del SOIB, Ismael Alonso, en una imagen de archivo. - PARLAMENT IB - Archivo

PALMA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director del Servicio de Ocupación de Baleares (SOIB) ha presentado su dimisión apenas tres meses después de asumir el cargo.

La renuncia, según ha adelantado 'Diario de Mallorca' y han confirmado a Europa Press fuentes del Ejecutivo autonómico, previsiblemente se ratificará en el Consell de Govern de este viernes.

Alonso fue nombrado al frente del SOIB el pasado 18 de julio en el marco de las reestructuraciones que sufrieron diversas consellerias y direcciones generales.

Quien empezó la legislatura al frente de la Dirección General de Personal Docente y Centros Concertados, dependiente de la Conselleria de Educación y Universidades, pasó entonces a formar parte de la nueva Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social.

Alonso es licenciado en Química por la Universitat de les Illes Balears (UIB), tiene un máster en Salud Laboral y es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, en las especialidades de seguridad en el trabajo e higiene industrial.

En los últimos años ha ejercido como secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato USO Baleares, ha presidido la Mesa Social de la Enseñanza Concertada de la comunidad autónoma y ha sido evaluador del Instituto de las Calificaciones Profesionales de de Baleares (Iqpib) y director técnico del Gabinete de Prevención de USO.