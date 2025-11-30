La Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo fija con las escuelas náuticas el calendario de exámenes de 2026

Reunión anual de la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo con las escuelas náuticas por el calendario de exámenes de 2026 - CAIB

PALMA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo, de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha fijado con las escuelas náuticas el calendario de exámenes de 2026.

En una nota de prensa, la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua ha informado que la Dirección General de Puertos y Transporte Marítimo ha celebrado esta semana la reunión anual con las escuelas náuticas de titulaciones de recreo, encuentro destinado a consensuar el calendario de las cuatro convocatorias de exámenes correspondientes al año 2026.

Durante la sesión se abordaron las necesidades de coordinación para asegurar el correcto desarrollo de las pruebas y se resolvieron cuestiones técnicas planteadas por las escuelas.

La reunión, que contó con la asistencia del director general de Puertos y Transporte Marítimo, Toni Mercant, reunió a los centros formativos A.N Miguel Olives, Autoboat Roca SL, Club Náutico Sant Antoni - Es Nautic, Cruceros Mansaya SL, Escuela Balear de Náutica, Escuela del Mar, IB Yachting, Latitud 39º, Náutica Seland, Alberto Vilà, Es Nautic, E.N. Posidonia, Estelas SL, Islander Sea Training School, Misael Morante, One Day Charter, Stella Maris y Zulumar.

La Dirección General subrayó el papel fundamental de estos encuentros para mantener un sistema de titulaciones riguroso, actualizado y alineado con las necesidades del sector.

En este sentido, el departamento recordó que las pruebas de titulaciones náuticas y su gestión representan una parte importante de la actividad ordinaria del área, que durante 2024 registró 2.960 solicitudes de exámenes teóricos: 927 en abril, 730 en junio, 429 en septiembre y 874 en diciembre.

Además, a lo largo de 2024 se tramitaron 4.232 expediciones y renovaciones de títulos y tarjetas, distribuidas entre capitán de yate (264), patrón de yate (507), Patrón de Embarcación de Recreo (PER) (3.017), titulación básica (442) y moto acuática (2).

Este volumen de actividad pone de manifiesto la elevada demanda y el compromiso permanente de la Dirección General para garantizar un servicio "eficiente, seguro y de alto nivel" para todos los usuarios.

El Govern ha destacado finalmente que la colaboración con las escuelas náuticas es clave para seguir avanzando en la profesionalización del sector y fomentar una cultura marítima "responsable, que contribuya a la seguridad en el mar y al buen uso de los recursos náuticos y portuarios de las Baleares".