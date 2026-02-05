La dirección de SFM presentará la semana que viene su propuestas de seguridad a los trabajadores

Archivo - Un tren en los talleres de SFM. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La dirección de Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) presentará la semana que viene un documento con sus propuestas técnicas a cada uno de las 48 mejoras en materia de seguridad planteadas por el comité de empresa.

Así lo han acordado las dos partes en una nueva reunión celebrada este jueves en el marco de las negociaciones para mejorar la seguridad en los servicios ferroviarios de Mallorca a raíz de los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona).

Durante el encuentro, la dirección y el comité de empresa de SFM han pactado darse un plazo de una semana para retomar las conversaciones, pero ya con un documento formal sobre la mesa.

De este modo, el próximo viernes 12 de febrero la compañía pública deberá haber analizado cada una de las 48 medidas planteadas por la representación legal de los trabajadores y hacer una propuesta técnica.

A partir de ese momento, ha explicado el gerente de SFM, José Ramón Orta, el comité deberá trabajar sobre esa propuesta y decidir si es suficiente para alcanzar un acuerdo y desactivar de forma definitiva la amenaza de paros parciales.

"Lo examinaremos, veremos si es firmable y si se puede presentar a los trabajadores con las mejoras que les estamos ofreciendo. Algún fleco habrá y supongo que tendremos que vernos para firmar el documento definitivo", ha apuntado, por su parte, el presidente del comité de empresa, Ricardo Más.

El sindicalista incluso se ha mostrado dispuesto de dar una semana más de tiempo si es necesario, pero ha recordado que las movilizaciones siguen sobre la mesa.

"Si no traemos algo tangible a la asamblea que resuelva las formas internas con las que llevamos trabajando estos últimos años, estamos habilitados para convocarlas", ha subrayado.

LA COMISIÓN DE SEGURIDAD

Uno de los principales temas de debate en las negociaciones, la constitución de la comisión de seguridad en la circulación que el comité lleva reclamando desde hace seis años, también ha sido objeto de discusión este jueves.

Según ha explicado Orta, el comité presentó anoche un borrador del reglamento y los estatutos de este futuro organismo. Ahora lo deberán estudiar y lo harán "con buenos ojos", ha dicho.

"Si llegamos a un acuerdo con todos esto, que creo que sí, que no habrá demasiados problemas, el primer día hábil de marzo se convocará la primera reunión de la comisión", ha avanzado el gerente de SFM.

Este organismo estará compuesto principalmente por los dos ingenieros que fueron contratados a finales del año pasado expresamente para esta labor, quienes estarán acompañados por otros técnicos que llevan décadas en la empresa.

"Estamos a favor de la constitución de la comisión, lo hemos demostrado con hechos", ha reivindicado Orta. Más, por su parte, ha confiado que en el paquete de propuestas que se presentará la semana que viene también vengan algunas para "dar forma" al nuevo organismo.

El comité de empresa, en un comunicado, ha considerado "imprescindible" que este órgano empiece a funcionar de manera efectiva desde el primer momento y no se quede "en una mera declaración de intenciones".

"Ya no es suficiente hablar de futuribles. La plantilla necesita hechos, acuerdos y garantías reales en materia de seguridad, mantenimiento y condiciones de trabajo", ha sentenciado la representación legal de los trabajadores de SFM.