Directora general defiende que el endurecimiento de acceso a prestaciones busca "poner orden y mejorar la gestión"

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Asuntos Sociales, Marina Micaela Fiscaletti, ha defendido este miércoles en el Parlament la "conciencia social" del Govern y ha asegurado que el endurecimiento de acceso a la Renta Social Garantizada (Resoga) persigue "poner orden y mejorar la gestión".

Fiscaletti, que fue nombrada el pasado mes de mayo y que ha comparecido en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament a petición del PSIB tras asumir el cargo en mayo, ha expresado su compromiso a trabajar "con dedicación, respeto y voluntad de innovar".

La directora general ha defendido la "conciencia social" del Ejecutivo que preside Marga Prohens y el incremento de las inversiones en esta materia, después de que el diputado socialista Omar Lamín haya acusado al Govern de haber asumido un discurso "escorado a la extrema derecha y que alimenta el miedo a la pobreza".

Para el socialista, el Govern "no está haciendo todo lo que podría hacer para que la gente viva mejor". Lamín ha advertido de los "discursos racistas y discriminadores".

Fiscaletti se ha referido a la voluntad expresada por el Govern de ampliar de uno a tres los años de residencia requeridos para acceder a la Renta Social Garantizada (Resoga).

Ha explicado en este sentido que no es una novedad y que este requisito ya existía cuando se puso en marcha la prestación y que contaba con amplio consenso. La recuperación del requisito, ha explicado, persigue "poner orden, mejorar la gestión y evitar situaciones que puedan comprometer la finalidad última".

La directora general se ha mostrado convencida de que el bienestar social es un "pilar esencial" para el desarrollo sostenible y cohesionado y que requiere políticas integrales, inclusivas y cercanas a la ciudadanía.

Fiscaletti se ha mostrado dispuesta a colaborar en la construcción de un sistema de bienestar social que responda a las necesidades reales de la sociedad y garantice la dignidad, la igualdad y la inclusión de todas las personas.

"Creo en la importancia de un sistema de bienestar sólido, digno y sostenible. Un sistema que llegue a quien lo necesite, cuando lo necesita y con la calidad que merece", ha añadido.