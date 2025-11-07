'Dissabtes a Raixa': actividades familiares y gratuitas en la finca pública

PALMA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes del Consell de Mallorca organiza el programa 'Dissabtes a Raixa', con actividades familiares que incluyen cuentacuentos, cocina en directo y talleres.

Según ha informado el Consell en un comunicado, las actividades, organizadas por la unidad de Educación Ambiental, son totalmente gratuitas y tendrán como escenario la finca pública y sus jardines, los días 15 y 29 de noviembre entre las 10.00 y las 12.30 horas.

El vicepresidente segundo y conseller insular de Medio Ambiente, Medio Rural y Deportes, Pedro Bestard, ha destacado que estas actividades son "una alternativa cultural y lúdica" pensada para que los niños puedan descubrir la finca de Raixa y "fomentar el conocimiento de la historia y patrimonio".

Concretamente, el sábado 15 de noviembre tendrá lugar el cuentacuentos 'Les gotetes d'aigua', dirigido a niños de 3 a 6 años, y un show de cocina en directo en el que se descubrirán los métodos de cocina y las recetas tradicionales de aprovechamiento.

El sábado 29 de noviembre los asistentes podrán participar en un taller de reutilización navideño para dar una segunda vida a los materiales que ya no sirven para crear decoraciones navideñas. Posteriormente, tendrá lugar una actividad de cocina en directo donde mostrarán como reducir el desperdicio alimentario.

Se puede acceder a la inscripción para ambas fechas en la página web del Consell de Mallorca.