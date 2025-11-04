Docentes se concentran frente al Parlament contra Educación por el "ninguneo" a la escuela concertada

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Varios docentes se han concentrado este martes frente al Parlament en contra del "ninguneo" por parte de la Conselleria de Educación y Universidades a la escuela concertada y exigir la firma de un acuerdo para recuperar el 2,9 por ciento de 2020 y 2021 y el plus de insularidad.

La protesta, convocada por la Federación de Enseñanza de USO Baleares, se ha celebrado esta mañana coincidiendo con el pleno de la Cámara balear.

El sindicato ha realizado diferentes reuniones y acciones reivindicativas para abordar la firma de un acuerdo que garantice un calendario de pago de los atrasos salariales derivados de los incrementos del IPC que todavía no se han aplicado al colectivo de la concertada y el plus de insularidad.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) únicamente declara improcedente la congelación salarial de las retribuciones básicas a los empleados públicos de la comunidad y por lo tanto no da cobertura legal para se pueda aplicar la recuperación de estas cantidades a las trabajadores de esta red que forma parte del servicio público de las Islas.

Por ello, USO ha instado a la Conselleria a convocar la mesa sectorial de la concertada para firmar un acuerdo que garantice la recuperación de las cantidades no percibidas por los docentes de la concertada de 2020 y 2021, que ya se han abonado a los docentes de la pública.

Igualmente, han subrayado, USO lleva tiempo reclamando al equipo de Antoni Vera que revise y mejore el acuerdo 2023-2027 firmado con el sector por parte del anterior Govern que, a su parecer, es "insuficiente". "Valoramos que lo firmado hasta ahora se está cumpliendo, pero queremos que el actual equipo de Educación vaya más allá", han sostenido.

Así, han reclamado, entre otras cuestiones, que se incluya en pago delegado a los trabajadores del personal de administración y servicios y las educadoras de 0-3 años, que se equiparen permisos, licencias y autorizaciones con los docentes de la pública, así como que se aplique al profesorado mayor de 55 años de centros concertados y de infantil y educación especial la reducción de hasta tres horas de la jornada como los homólogos de la pública.