Docentes de la concertada rechazan ante el Consolat la propuesta de acuerdo para recuperar las congelaciones salariales

Docentes de concertada rechazan ante el Consolat la negociación del acuerdo para recuperar las congelaciones salariales. - EUROPA PRESS

PALMA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cerca de medio centenar de docentes de la escuela concertada, convocados por los sindicatos USO y STEI, se han concentrado este viernes frente al Consolat de Mar para rechazar la propuesta de acuerdo para la recuperación del 2,9 por ciento por las congelaciones salariales de 2020 y 2021 y el plus de insularidad.

Frente a la sede del Govern han mostrado su indignación por la propuesta presentada por Educación y por cómo se está desarrollando la negociación.

En un comunicado, el sindicato USO ha hecho una valoración "muy negativa" de la propuesta presentada, que está lejos de sus reivindicaciones.

Los docentes de la concertada reclaman igualmente ser equiparados a sus compañeros de la pública.

La protesta ha coincidido con la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, momento en que el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, ha mostrado respeto por la convocatoria y ha asegurado que si fuera por el Ejecutivo "mañana mismo pagarían".

Costa ha reivindicado el esfuerzo que está haciendo el Govern para cumplir el mandato judicial que reconoce que las congelaciones salariales eran improcedentes y ha afirmado que se están haciendo los pagos en la medida que los condicionantes presupuestarios lo permiten.