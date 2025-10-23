Dos accidentes provocan retenciones en la Vía de Cintura de Palma y la autopista de Inca

Archivo - Tráfico lento en la Vía de Cintura - DGT - Archivo

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Dos accidentes leves han complicado este jueves la circulación en la Vía de Cintura de Palma y en la autopista de Inca (Ma-13).

Según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT), alrededor de las 08.30 horas se ha producido un accidente leve en la incorporación a la autopista de Andratx desde la Vía de Cintura, lo que ha provocado retenciones en esta vía desde la rotonda de Can Blau hasta Sa Teulera.

Antes, sobre las 07.30 horas, otro accidente leve en la autopista de Inca a la altura de Binissalem en sentido Palma ha provocado retenciones. Los vehículos han quedado ocupando el carril izquierdo pero ya han sido retirados.