Dos años de cárcel por abusar sexualmente y maltratar a una niña, hija de su pareja, durante años. - EUROPA PRESS

PALMA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha aceptado este miércoles dos años de cárcel por abusar sexualmente y maltratar a la hija de su pareja, cuando la niña tenía entre siete y 14 años.

Al inicio del juicio en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial las partes han llegado a un acuerdo en virtud del cual el acusado se ha visto beneficiado de una rebaja de condena --le pedían inicialmente nueve años-- al tenerse en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas y después de que haya abonado a la víctima 1.000 euros y se haya comprometido a abonarle 15.000 más en un año.

Por un delito de lesiones, además, cumplirá 15 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Se le ha impuesto, por otra parte, orden de alejamiento durante 13 años.

El hombre ha reconocido que entre 2011 y 2018 le realizó constantes tocamientos por el cuerpo y los genitales aprovechando que dormía con ella. Cuando la niña fue más mayor, el ahora condenado seguía con los tocamientos y, además, la obligaba a hacer tareas domésticas o la castigaba si no se dejaba tocar o besar. En un momento dado, llegó a propinarle un puñetazo por no fregar los platos.

La Sala ha aceptado, a petición de su letrado, la suspensión de la pena de privación de libertad a tenor, entre otras cuestiones, del compromiso del pago de la indemnización.