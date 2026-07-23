Dos años de prisión por rociar su casa con líquido inflamable y causar lesiones a su inquilino

El acusado, sentado en primera fila, este jueves en la Audiencia Provincial de Baleares. - EUROPA PRESS

PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a dos años de prisión a un hombre acusado de rociar su casa con líquido inflamable y causarle lesiones a su inquilino en Palma.

Las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad antes de la celebración del juicio que estaba previsto que se celebrara la mañana de este jueves en la Sección Segunda.

La Fiscalía, que inicialmente solicitaba para el procesado 16 años de prisión, ha rebajado sus pretensiones y ha acordado que sea condenado a dos años de prisión y al pago de una multa de 360 euros de multa.

Esta reducción de la pena se debe a que, si bien inicialmente la fiscal consideraba que el hombre había intentado matar a su inquilino, y por lo tanto debía ser condenado por un delito de tentativa de homicidio, finalmente ha reducido los hechos a un delito leve de lesiones y a otro de incendio intentado.

También se han aplicado las circunstancias atenuantes de reparación del daño, dado que ha consignado 2.000 de los 3.000 euros de indemnización que se solicitaban, y de embriaguez, dado que cuando sucedieron los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La defensa, al tratarse de una pena no superior a los dos años de cárcel, ha solicitado la suspensión de la pena privativa de libertad. Como ninguna de las acusaciones se ha opuesto, la magistrada ha aceptado que el condenado no deba entrar en prisión.

NO MOSTRÓ NINGÚN MECHERO

La fiscal, tras el acuerdo de conformidad, ha modificado su escrito de conclusiones para reflejar que, pese a que sí roció el domicilio con líquido inflamable, el acusado no mostró ningún mechero con el que pudiera prender fuego a su inquilino.

En un primer momento, no obstante, sostenía que los hechos sucedieron la mañana del 2 de agosto de 2025 en un domicilio de Palma que era propiedad del acusado, cuando tenía arrendadas varias habitaciones a otras personas, entre ellas la víctima.

El procesado roció toda la casa y al propio perjudicado, que se encontraba dormido, con tres o cuatro litros de líquido inflamable. Después trató de prenderle fuego con un mechero, pero no lo consiguió dado que la víctima se despertó y comenzó a forcejear con el sospechoso.