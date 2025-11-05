Dos personas sufren heridas al ser asaltada su vivienda en Ibiza

Archivo - Un agente de la Guardia Civil (archivo) - GUARDIA CIVIL - Archivo

IBIZA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una pareja ha resultado herida en Ibiza después de haber sido asaltados en su vivienda, en Ibiza.

Según ha informado el Área de Salud de las Pitiusas, la pareja ingresó en el Hospital Can Misses sobre las 22.00 horas de este martes.

El hombre, de 74 años y nacionalidad española, sufrió, tras un forcejeo, un traumatismo en la cadera, por lo que permanece ingresado en la Unidad de hospitalización de Traumatología y cirugía ortopédica. La mujer, de 67 años y también española, sufrió varias policontusiones y recibió el alta a las 23.55 horas.

La Policía Judicial investiga este delito de tentativa de robo en vivienda habitada con violencia en una vivienda de Sant Josep.

Según han informado fuentes del Instituto Armado a Europa Press, el suceso tuvo lugar este martes sobre las 20.00 horas. En el momento del asalto, en la casa se encontraba la pareja y también un hombre de 43 años. Tras un forcejeo, los ladrones desistieron del intento de robo y se marcharon.