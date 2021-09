La I edición del Festival Palma LGTBI Internacional 2021 se celebrará del 21 al 23 de octubre con tres conciertos

PALMA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La primera edición del Palma LGTBI International Choral Festival 2021 se celebrará del 21 al 23 de octubre en el teatro municipal de Xesc Forteza, la plaza Mayor y el Trui Teatre, que acogerán tres conciertos y un canto en el que participarán siete corales LGTBI de distintos lugares de España y Europa.

Según ha explicado Cort este jueves en nota de prensa, el regidor de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera, ha confesado que, "el hecho de Palma acoja esta primera edición después de la difícil situación sanitaria", le produce "especial ilusión" por dos motivos.

El primero, porque hace que Palma sea "una ciudad abierta e inclusiva" y, en segundo lugar, "porque lo hace a través de la música y la cultura, el mejor medio para hacer llegar el mensaje integrador que se quiere dar".

TRES CONCIERTOS EN TRES DÍAS

La primera edición del Festival --en realidad es la tercera pero la primera que se hace en Palma-- arrancará el jueves 21 de octubre con un concierto en el Teatro Xesc Forteza, que volverá a acoger otro concierto al día siguiente con el resto de coros.

El sábado, la plaza Mayor de Palma será el escenario de un canto protagonizado por siete corales procedentes de España y Europa. Concretamente, dos de ellas son de Madrid, otras dos de Barcelona, una de Francia, una de Polonia y una última, que es el 'European Queer Choir', que está formada por cantantes de diferentes países europeos.

La clausura tendrá lugar el sábado 23 de octubre en el Trui Teatre con un concierto en el que participarán todos los corales.

Asimismo, el director artístico, Joan Láinez, ha revelado una sorpresa final: su intención de cerrar "estos días maravillosos haciendo partícipe al público", por lo que cantarán todos juntos la canción 'In the name of Love', del grupo U2.

A la presentación del Festival ha acudido también el coordinador general de Cultura, Miguel Ángel Contreras, el director de promoción y difusión cultural, Marcos Augusto, y el presidente del Mallorca Gay Men's Chorus, Jaume Font.