El edificio de comercios precintado en la avenida Joan Miró pasó dos evaluaciones en 2014 y 2023

PALMA, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Palma ha informado que el edificio de comercios precintado este martes en la avenida Joan Miró superó dos trámites como la inspección técnica de edificios --en 2014-- y el informe de evaluación de edificios --en 2023--.

Así lo ha asegurado este miércoles la portavoz del Consistorio, Mercedes Celeste, al ser preguntada en rueda de prensa por la situación en la que se encontraba el inmueble.

La representante municipal ha hecho un repaso de lo ocurrido este martes hasta que se decidió la clausura de los seis comercios que alberga el edificio y ha indicado que ahora la corporación local hace una revisión de los expedientes y documentos de los que dispone acerca de este edificio que data de la década de 1960.

Celeste ha indicado que ahora la investigación se centra en encontrar las causas que han originado la grieta en el edificio y, una vez recopilada la información, ha señalado que los técnicos tomarán las medidas oportunas pero se "priorizará la seguridad estructural".