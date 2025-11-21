Eduardo Escuder sustituye a Enrique Garcerán al frente del Área de Salud de Ibiza y Formentera. - CAIB

IBIZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El especialista en Medicina Intensiva, Eduardo Escuder, será el nuevo gerente del Área de Salud pitiusa tras la dimisión de Enrique Garcerán.

Según ha informado la Conselleria de Salud, la consellera Manuela García ha presentado al doctor Escudero como nuevo director gerente del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Sustituye en el cargo al doctor Enrique Garcerán, quien desde julio de 2023 ocupaba esta plaza.

El nuevo director gerente es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Valladolid e hizo la especialidad en medicina intensiva en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

En 1998 se incorporó a la plantilla de la UCI del Hospital Can Misses y, desde 2002, es el coordinador de Trasplantes. Además, tiene un máster en Dirección Médica y Gestión Clínica por la Universidad de Educación a Distancia (UNED) y la Escuela Nacional de Sanidad.

García ha afirmado que "el nuevo director gerente cuenta con el apoyo del Govern para seguir transformando y modernizando la sanidad de Ibiza y Formentera y alcanzando los índices más altos de excelencia en la prestación sanitaria".

Según ha dicho, se seguirán desarrollando las líneas estratégicas fijadas desde el inicio de la legislatura, tales como la captación y la fidelización de profesionales para seguir completando servicios asistenciales; la reducción de los tiempos de espera; el reforzamiento de la atención primaria; el impulso por la cronicidad y la salud mental y la consolidación del Servicio de Oncología.

La consellera ha agradecido públicamente al doctor Garcerán su compromiso, dedicación y el trabajo que ha llevado a cabo al frente de la Gerencia del Área de Salud durante los últimos dos años.

"El doctor Garcerán y todo el equipo directivo han sido capaces de cambiar el rumbo de la sanidad de las Pitiusas. Hemos pasado de la huida de profesionales a la captación constante de nuevos especialistas, lo que nos ha permitido completar servicios asistenciales, lo que parecía casi imposible hace unos años", ha explicado García, quien también ha remarcado la importancia de la puesta en marcha del Centro de Atención Intermedia Ca na Majora y la creación de la Coordinación de Vivienda Sanitaria, entre otros proyectos impulsados en esta legislatura.