Educación abre el plazo de la convocatoria de ayudas para desarrollar programas de cualificación inicial 2024-2025

Las ayudas suponen una inversión de más de un millón de euros y el plazo de presentación es hasta el 10 de julio



PALMA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha abierto el plazo de la convocatoria de ayudas para desarrollar, durante el curso 2024-2025, programas de cualificación incial (PCI) y programas de cualificación inicial específicos (PCIE).

Así, la convocatoria se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) y el plazo de presentación de solicitudes es hasta el 10 de julio. Según ha informado la Conselleria en una nota de prensa, se establecen las ayudas para programas de distintas familias profesionales.

Concretamente, Agraria (AGA), Artes Gráficas (ARG), Comercio y Marketing (COM), Electricidad y Electrónica (ELE), Madera, Mueble y Corcho (MAM), Hostelería y Turismo (HOT), Imagen Personal (IMP), Informática y Comunicaciones (IFC), Instalación y Mantenimiento (IMA) y Transporte y Mantenimiento de Vehículos (TMV).

En total, las ayudas suponen una inversión de más de un millón de euros y pueden concurrir corporaciones locales, mancomunidades, organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales y empresariales sin ánimo de lucro y entidades de economía social, bajo la coordinación de la administración educativa.

Según explica la Conselleria, los programas de cualificación inicial se dirigen a alumnos que no tienen la madurez suficiente para poder cursar con garantías un ciclo formativo de grado básico y que pertenecen a colectivos con necesidades específicas que no hayan obtenido el título de graduado en ESO, que no tengan ningún título equivalente ni de nivel académico superior y que no dispongan de las competencias básicas necesarias para acceder al mercado laboral.

Así, van destinadas a personas que quieran lograr competencias profesionales propias de al menos una cualificación profesional de nivel 1 del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, así como a jóvenes con discapacidad sensorial.

En la convocatoria relativa a este curso 2023-2024 se han concedido ayudas a un total de 13 programas, 11 correspondientes a entidades y dos correspondientes a ayuntamientos. La información relacionada con esta convocatoria se puede consultar en la página web específica de Formación Profesional.