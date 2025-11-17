Educación amplía este curso la presencia de psicólogos en los centros de secundaria del barrio de Son Gotleu de Palma. - CAIB

PALMA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ampliará este curso la presencia de psicólogos en los centros de secundaria del barrio de Son Gotleu, en Palma.

El conseller del ramo, Antoni Vera, ha avanzado esta iniciativa este lunes tras presidir la reunión de la comisión del Plan Educativo del barrio de Son Gotleu correspondiente al curso 2025-2026.

Durante la reunión, los asistentes han puesto sobre la mesa las necesidades de los centros educativos del barrio y el conseller Vera ha avanzado que la Conselleria dará más apoyo a los centros de la zona y ampliará, este mismo curso escolar 2025-2026, la presencia de psicólogos generales sanitarios en el ámbito educativo en los centros públicos donde se imparte educación secundaria en Son Gotleu.

El objetivo de esta medida es luchar contra el abandono escolar. Además, también se incrementará la atención del personal del Plan Integral de Seguridad Escolar (PISE) en los centros Joan Capó y Es Pont para dar respuesta a las demandas existentes.

Durante el encuentro se han tratado los problemas de convivencia que existen en el barrio y ha indicado que el objetivo de la Conselleria es garantizar entornos educativos seguros dentro y fuera de los centros.

Vera ha añadido que, en coordinación con el Ayuntamiento de Palma, la Policía Local, la Policía Nacional y el Consell de Mallorca -entidad que gestiona las personas sin hogar-, se iniciará el proceso para facilitar que la calle que da acceso al IES Josep Sureda i Blanes sea de una única dirección con salida hacia el parque Joanot Colom para así mejorar la seguridad de los alumnos. También se ha acordado que Emaya limpie las calles del entorno de los centros escolares antes de las 08.00 horas.

Paralelamente, se continuará trabajando para abrir los patios de los centros de primaria fuera del horario lectivo y se impulsarán actividades de verano y de ocio extraescolar para los jóvenes.

Esta comisión es la tercera que se convoca en esta legislatura con el objetivo de impulsar la coordinación de las actuaciones necesarias para dar respuesta a las necesidades educativas de los niños, jóvenes y familias de la barriada de Son Gotleu.

Así, se promueven acciones encaminadas a lograr el éxito académico, social y personal del alumnado del barrio, la mejora de las condiciones de escolarización y la calidad educativa, así como el fomento de los espacios de convivencia, entre otros.

El encuentro se ha celebrado en el IES Josep Sureda i Blanes y ha contado con la asistencia de la directora general de Planificación y Gestión Educativas, Catalina Ginart; la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera; la regidora de Educación del Ayuntamiento de Palma, Lourdes Roca; la directora del IES Josep Sureda i Blanes, Mònica Limiñana; la directora del CEIP Es Pont, Mónica Berruezo; la directora del CEIPIESO Gabriel Vallseca, Assumpció Gallardo; la directora del CEIP Joan Capó, Francisca Inmaculada Chacopino; los representantes de la Policía Nacional, Federico Chacón, y de la Policía Local, Antoni Ramis y Mario Gonzales; así como el coordinador de la zona del Llevant del Ayuntamiento de Palma, Sissokho Youba, y la inspectora educativa Joana Lladó.