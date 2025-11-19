Educación buscará ampliar la participación de Baleares en el programa Erasmus a través de un nuevo consorcio

El Conseller De Educación Y Universidades, Antoni Vera, Y El Director Del SEPIE, José Manuel Sánchez. - CAIB

PALMA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades buscará impulsar la participación de alumnos y docentes de Baleares en el programa Erasmus+ a través de un nuevo consorcio.

Esta voluntad ha sido trasladada este miércoles por el conseller del ramo, Antoni Vera, en la reunión que ha mantenido con el director del Servicio Español para la Internacionalización de la Educación (Sepie), José Manuel Sánchez.

El encuentro, ha informado la Conselleria en un comunicado, se ha celebrado en la sede del Sepie en Madrid y ha contado también con la presencia del secretario autonómico de Desarrollo Educativo, Mateu Suñer.

El conseller Vera ha explicado que tanto el Govern como el Sepie, adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, han comenzado a explorar vías para incentivar que el programa Erasmus+ llegue a otras etapas educativas y para potenciar su participación, tanto del alumnado como del profesorado.

Actualmente, la Conselleria, a través del Servicio de Lenguas Extranjeras y Proyectos Internacionales, ya gestiona los proyectos acreditados del consorcio EuroFP Balears, que incluye más de 57 centros públicos y concertados.

A través de esta iniciativa, en el último curso se han realizado más de 600 movilidades de alumnado y profesorado, financiadas íntegramente con fondos Erasmus+.

Con el nuevo consorcio se quiere dar un paso más para consolidar y ampliar este programa al resto de estudios obligatorios y a los grados superiores de Formación Profesional.