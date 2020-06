Educación convoca ayudas para la movilidad en la Unión Europea y para cursar estudios fuera de las Islas

Este quedan excluidos los estudios universitarios oficiales cursados en el Reino Unido por el Brexit

La Dirección General de Política Universitaria e Investigación ha publicado dos convocatorias de ayudas para estudiantes universitarios que participan de programas institucionales de movilidad en la Unión Europea o que cursan estudios fuera de las Islas.

En un comunicado, la secretaria autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Agustina Vilaret, ha remarcado que las ayudas "facilitan la internacionalización de los estudiantes y ofrecerles la posibilidad de estudiar fuera y descubrir otras culturas".

Por su parte, el director general de Política Universitaria e Investigación, Pep Lluís Pons, ha incidido en que "esta partida ayuda a salvar la insularidad y aumenta el número de alumnos isleños en la educación superior".

Según han explicado, las ayudas complementarias de movilidad van destinadas a aquellos estudiantes que han cursado parte de los estudios universitarios en la Unión Europea durante el curso académico 2019-2020 y que participan en programas institucionales de movilidad.

De estas ayudas, han indicado, se pueden beneficiar los alumnos de Baleares que se tengan que desplazar fuera de la isla donde residen para participar en estos programas, si cumplen unos requisitos académicos mínimos en cuanto a los créditos de los cuales se tienen que haber matriculado.

Según han señalado, la novedad de este año es que quedan excluidos los estudios universitarios oficiales cursados en el Reino Unido por el Brexit.

Las ayudas de movilidad dentro del ámbito de la Euroregión Pirineos Mediterráneo se incluyen también en el global de esta partida, que es de 50.000 euros.

Por otro lado, también se pone en marcha la convocatoria de ayudas de desplazamiento para alumnos empadronados en Mallorca que han cursado estudios universitarios en la Unión Europea el curso académico 2019-2020.

Estas ayudas se dan siempre que los interesados no puedan llevar a término los estudios en la Universitat de les Illes Balears (UIB) o centros adscritos, ya sea porque los estudios no se ofrecen o porque no han obtenido plaza.

La cantidad destinada es de 377.645 euros. Esta convocatoria es solo para estudiantes de Mallorca puesto que existe una partida presupuestaria para las otras islas.