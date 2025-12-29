Educación invierte 51,9 millones en 255 actuaciones de infraestructuras educativas en 2025

Archivo - Foto CEIP Can Picafort - CAIB - Archivo

PALMA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (Ibisec) ha invertido 51,9 millones de euros en 2025 en más de 255 actuaciones repartidas en obras menores y mayores, además de servicios y suministros para dotar a los centros educativos de "espacios modernos, funcionales y adaptados a las necesidades actuales" del alumnado de las Islas.

Según ha informado la Conselleria de Educación y Universidades este lunes en un comunicado, las obras menores corresponden a adecuación de espacios, pequeñas reformas en baños, patios o cocinas, reparaciones y sustituciones, entre otras. Las obras mayores, las más costosas, son las relativas a la construcción de nuevos centros, ampliaciones o grandes reformas.

Mientras, los servicios son los estudios, redacciones de proyectos y coordinaciones que tienen lugar antes de cualquier actuación para llevar a cabo las obras con seguridad y los suministros consisten en la adquisición de maquinaria y suministros de equipamiento, entre otros.

En concreto, la inversión total de las obras, servicios y suministros durante 2025 ha sido de 51,91 millones de euros y estas obras se incluyen en la iniciativa 'Islas en transformación' que impulsa el Govern para la modernización y ampliación de los equipamientos públicos.

DATOS POR ISLAS

En Mallorca destacan centros de nueva construcción además de múltiples ampliaciones en centros ya existentes. Así, en 2025 se han comenzado las obras de los futuros CEIP de Felanitx y Sa Pobla, que se prevé que finalicen en el primer semestre de 2027 para entrar en funcionamiento en el curso 2027-2028. También se ha iniciado la construcción del IES Maioris en Llucmajor, con previsión de final de obras en febrero de 2027, y se han recepcionado el CEIP Ses Deveres de Caimari y el CEIP Can Picafort, que ya están operativos.

En cuanto a los centros ya existentes, se han completado actuaciones como la ampliación del IES La Ribera en Palma, la construcción del comedor del CEIP Costa i Llobera en Pollença y el nuevo gimnasio del CEIP Pere Cerdà en Sóller. También se ha completado la primera fase de ampliación del IES Damià Huguet de Campos, que consistía en cuatro nuevas aulas. La segunda fase consiste en la construcción de 12 aulas más y actualmente está en licitación.

Paralelamente, se están llevando a cabo las ampliaciones del CEIP Pare Bartomeu Pou (Algaida), CEIP Es Molins (Andratx), CEIP Sant Miquel (Son Carrió, Sant Llorenç), en el IES Ses Estacions (Palma) y en el IES Sant Marçal (Marratxí).

Se han iniciado también otras actuaciones como la construcción de un comedor en el CEIP Costa i Llobera de Marratxí y un gimnasio en el CEIP Joan Mas i Verd de Montuïri.

En Mallorca, las actuaciones, suministros y servicios en los centros educativos, que suman un total de 197, han tenido un coste de 35,9 millones de euros.

En Menorca, por su parte, avanzan las obras del CEIP Es Mercadal, que se prevé que se completen en mayo de 2026 para recibir alumnos en el curso 2026-2027. En Ciutadella se ha iniciado la construcción del nuevo CIFP, que reforzará la oferta de formación profesional en la isla y se ha comenzado la reforma del pabellón deportivo en el IES Mª Àngels Cardona de Ciutadella.

El coste de todas estas actuaciones, así como de los servicios y suministros en los centros educativos menorquines, en un total de nueve actuaciones, suma 2,25 millones de euros.

En la isla de Ibiza, en Santa Eulària des Riu está en ejecución la construcción del nuevo CEIP Es Faralló, con finalización prevista en 2027. Además, destaca también la obra de ampliación del CEIP Can Misses, donde además se construye un gimnasio, y en el IES Xarc se lleva a cabo la reforma del gimnasio.

Del mismo modo, en el CEIP Labritja y en el CEIP Sant Carles se ha realizado la sustitución de lamas y carpinterías exteriores.

El coste total de las 39 actuaciones, servicios y suministros que han tenido lugar en Ibiza en 2025 ha sido de 11,52 millones de euros.

Finalmente, en Formentera, el IES Marc Ferrer está siendo ampliado y está previsto que las obras finalicen para el próximo curso escolar, si bien también se han llevado a cabo diferentes actuaciones menores en el CEIP Sant Ferran, el CEIP El Pilar y el Conservatorio de Formentera.

Las diez actuaciones, servicios y suministros en Formentera han supuesto un gasto de 2,2 millones de euros.

PREVISIONES PARA 2026

De cara a 2026, el Ibisec prevé continuar con un "ritmo intenso" de actuaciones. Está previsto iniciar nuevas fases de ampliación en el IES Damià Huguet de Campos, así como en el IES Josep Font i Tries de Esporles, el IES Quartó de Portmany en Sant Antoni de Portmany y el CEIP Sant Carles en Santa Eulària des Riu. También se llevará a cabo la reforma del CEIP Mestre Guillem Galmés en Sant Llorenç.

Además, comenzará la construcción de tres nuevos centros educativos: un nuevo IES en Ibiza, el CEPA+EBAP Joan Mir i Mir en Maó y el IES Son Ferriol en Palma.