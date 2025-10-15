Educación saca a licitación las obras de actuación en el CEIP Llorenç Riber de Campanet por 658.600 euros

PALMA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades ha sacado a licitación las obras de impermeabilización de las cubiertas, la sustitución de carpinterías y lamas y la redistribución del comedor del CEIP Llorenç Riber de Campanet por 658.600 euros.

Según ha informado la Conselleria en un comunicado, las actuaciones consistirán en la impermeabilización y aislamiento de la cubierta inclinada del edificio antiguo del centro escolar, la sustitución de las carpinterías de aluminio y de las lamas en mal estado, y la redistribución interior que afectará a la cocina y al comedor con el objetivo de ampliar este último. También se reformará el núcleo de baños de los maestros en la planta baja.

Se prevé que las obras tengan una duración de seis meses y que se ejecuten durante el primer y segundo trimestre del año 2026.

Con esta actuación, la Conselleria reafirma su compromiso con la mejora continua de las infraestructuras educativas y con la creación de entornos de aprendizaje seguros, sostenibles y adaptados a las necesidades de la comunidad educativa.