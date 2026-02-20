Educación tiene dos investigaciones abiertas sobre el cruce de denuncias en el Centro de Tecnificación Deportiva

Instalaciones del Centro de Tecnificación Deportiva. - CAIB

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades tiene dos investigaciones abiertas sobre el cruce de denuncias, las familias por un lado y un docente por otro, en relación con el Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares.

Lo ha explicado este viernes el conseller del ramo, Antoni Vera, al ser preguntado al respecto en una rueda de prensa.

Según el conseller, hubo dos denuncias "de dos partes opuestas entre sí", por un lado las familias y por otro un docente del centro "que denunciaba otras circunstancias".

La respuesta que ha dado la Conselleria, ha sostenido, ha sido "la misma que da siempre". "Hay dos informaciones reservadas, instruidas por dos inspectores. Y cuando las tengamos, la administración actuará", ha señalado.

Vera ha trasladado un mensaje de tranquilidad a las familias, con las que ha asegurado que ya se han reunido responsables de su departamento, y ha confiado en que estos dos procedimientos internos estén finalizados "próximamente".

"No creo que se dilaten mucho más en el tiempo, y después el instructor propondrá medidas. Si propone cautelares, las atenderemos", ha afirmado el conseller, quien ha insistido en la necesidad de disponer de "datos contrastados" para poder actuar.

Además, ha indicado, personal de la Inspección Educativa acudió hace un tiempo al Centro de Tecnificación Deportiva, también conocido como IES CTEIB, para elaborar un informe cuya intención es que desemboque en un "plan de mejora".