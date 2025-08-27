EH Bildu y MÉS per Mallorca "remarán" juntos a favor de la soberanía y harán frente a "la reacción autoritaria"

BILBAO/PALMA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

EH Bildu y MÉS per Mallorca han acordado "remar" juntos a favor de la soberanía de "sus pueblos" y hacer frente "a la reacción autoritaria" que, a su juicio, se está produciento en actual coyuntura política, en la que observan "importantes retos y oportunidades" para las fuerzas soberanistas.

Ambas formaciones políticas han mantenido una reunión este miércoles en Bilbao, que ha comenzado a las 15.30 horas, con la presencia del secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, el secretario de Relaciones Políticas y portavoz en el Senado, Gorka Elejabarrieta, y la secretaria de Organización, Sonia Jacinto.

En representación de MÉS per Mallorca han asistido María Ramón, secretaria de Organización y diputada en el Parlament, y Vicenç Vidal, diputado en el Congreso.

En la reunión han analizado la situación actual del Estado español y el panorama internacional, y han coincidido en que el actual contexto político es "volátil, con riesgos, pero también con importantes retos y oportunidades para las fuerzas soberanistas", según han informado en un comunicado conjunto.

Además, comparten la convicción de que "es necesario reforzar su cooperación" para avanzar "en la defensa de la soberanía de nuestros pueblos, de las clases populares y del territorio".

"Hemos destacado que la pluralidad que representan EH Bildu en Euskal Herria y MÉS per Mallorca en las Illes Balears resulta clave para hacer frente a la reacción autoritaria. Asimismo, coincidimos en que la construcción de frentes amplios constituye la mejor garantía para trabajar de manera eficaz", han subrayado.

También han puesto en valor "la relación estrecha y sostenida" que ambas formaciones han "cultivado en los últimos años, plasmada en diversas iniciativas comunes y, de manera especial, en la candidatura compartida a las elecciones europeas de 2024".

En esta línea, EH Bildu y MÉS per Mallorca han reafirmado su "compromiso de seguir trabajando conjuntamente, conscientes del momento político y dispuestas a afrontar los distintos escenarios que pueda deparar el futuro".

"Nos comprometemos a seguir recorriendo juntas el camino de la colaboración, convencidas de que remar a favor de la soberanía, de nuestros pueblos, del territorio y de las clases populares es positivo y esencial", han concluido.

Las reunión de EH Bildu con MÉS per Mallorca se enmarca en la ronda de contactos con diferentes formaciones políticas de ámbito estatal que arrancó el pasado lunes en San Sebastián con ERC.