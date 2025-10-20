Emaya actuará "con la mayor celeridad" para retirar las pintadas nazis del busto de Aurora Picornell

PALMA, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Emaya actuará "con la mayor celeridad" para retirar las pintadas nazis con las que ha sido vandalizado el busto de Aurora Picornell, ubicado en el paseo del Molinar de Palma.

Así lo ha asegurado el presidente de Emaya, Llorenç Bauzà, este lunes, en una rueda de prensa, y a preguntas de los medios, en la que ha recordado que el compromiso de la empresa municipal es que "pintada vandálica, grafiti, que aparece en las fachadas de la ciudad, se intenta resolver lo antes posible", más todavía, ha añadido, "si se trata de imágenes que fomentan el delito de odio".

Por tanto, según ha afirmado Bauzà, "por parte de Emaya, en cuanto se tenga noticia fomentada de ella, ya que habrá ido el controlador medioambiental a cerciorarse de que así ha sido --de que tanto el busto de Aurora Picornell como la placa han amanecido con esvásticas y otras pintadas de simbología nazi--, pues se actuará con la mayor celeridad y con los permisos que se otorgue a la empresa municipal para proceder a su retirada".

"El compromiso de retirarlas, como ya se ha hecho en otro tipo de pintadas, es máximo", ha incidido el presidente de Emaya, quien, no obstante, no ha dado fecha de cuando podrán retirarse estas pintadas, debido a que "a raíz de otras manifestaciones que ha habido en la ciudad han aparecido pintadas en otro tipo de fachadas de patrimonio de Palma" y, por tanto, entiende que para la retirada de las mismas "se priorizará en función del orden en que hayan entrado".