Emaya refuerza la recogida de residuos en Blanquerna con la instalación de 28 papeleras de mayor capacidad

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

Emaya ha llevado a cabo una renovación de papeleras en la calle Blanquerna, una de las principales vías peatonales de Palma, con la instalación de 28 nuevas unidades de 120 litros.

Según ha informado el Ayuntamiento de Palma en un comunicado, con esta intervención se incrementa un 18 por ciento la capacidad total de recogida de residuos en la zona, pasando de 2.850 a 3.360 litros.

La actuación, realizada durante la primera quincena de noviembre, ha consistido en sustituir papeleras de 50 litros por otras unidades de 120 litros, distribuidas estratégicamente a lo largo del recorrido, con el objetivo de mejorar la eficiencia del servicio de limpieza viaria, reducir la saturación de residuos y facilitar el mantenimiento de la limpieza en esta zona de elevada afluencia de peatones.

El coste total de la actuación ha ascendido a 8.600 euros, con un precio unitario de 307,71 euros por papelera, incluyendo su instalación.

La elección de unidades de mayor capacidad responde a un estudio técnico que identificó la necesidad de optimizar la infraestructura urbana sin comprometer la estética ni la funcionalidad del espacio público.

La intervención en Blanquerna se suma a otras similares realizadas en los últimos meses por la empresa municipal, como la llevada a cabo recientemente en el barrio de Pere Garau. Ambos proyectos responden al objetivo de Emaya de extender una red de elementos urbanos más eficientes, adaptados a las necesidades actuales de la ciudad.