Emergencias espera un nuevo frente de lluvias el sábado e insta a restringir actividades al aire libre

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias reunirá este viernes al Comité Técnico Asesor del plan Meteobal para analizar las previsiones que apuntan a la llegada el sábado de un nuevo frente que puede dejar lluvias generalizadas e insta ya a restringir actividades al aire libre.

Lo ha explicado este jueves en declaraciones a los medios el jefe de departamento de Emergencias, Aurelio Soto, que ha analizado el paso de la línea de tormentas que barre el archipiélago desde primera hora de este jueves.

Soto ha reiterado que las previsiones apuntan a la posibilidad de que el sábado se repitan episodios de lluvias intensas y concentradas en espacios cortos de tiempo en todo el archipiélago.

El comité, de este modo, analizará el viernes las previsiones con el objetivo de planear la estrategia para abordar el episodio y fijar los niveles de alerta.

"Queremos compartir ya con los ciudadanos esta información, teniendo en cuenta que se trata de una previsión que asegura una gran cantidad de lluvias durante un espacio de tiempo prolongado, precisamente un sábado, para que vayan pensando que tal vez sea prudente reflexionar sobre la importancia de cancelar o restringir las actividades al aire libre", ha indicado.