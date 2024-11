La empresa de diseño en 3D We Are Lab será la embajadora de Baleares en unos premios a empresas innovadoras de España

Representantes de la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía y de las empresas seleccionadas en la gala de nominación de los TOP 101 Spain Up Nation.

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La empresa We Are Lab ha sido elegida embajadora de Baleares en los galardones TOP 101 Spain Up Nation, que reconocen las iniciativas empresariales ejemplares, más innovadoras y con más impacto en el ecosistema a escala nacional.

El anuncio se ha dado a conocer durante una gala que se ha celebrado en Córdoba, durante la que también se ha reconocido a las otras representantes de Baleares, BioSmartData, TipS y TripResale, según ha explicado la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía en una nota de prensa.

We Are Lab, que ha recibido asesoramiento por parte de la Agencia de Desarrollo Regional (ADR) de Baleares, es un laboratorio de ecodiseño que utiliza impresiones 3D para un futuro ambientalmente sostenible.

BioSmartData ha desarrollado una solución que pretende optimizar la utilización de datos médicos para predecir el éxito del tratamiento y adaptar recomendaciones para una atención personalizada.

TipS cuenta con una herramienta que optimiza las operaciones y ventas de las empresas con un producto y/o servicio personalizado. Por su parte, TripResale transforma las tarifas no reembolsables de los hoteles en tarifas que se pueden revender. Estas tres últimas empresas emergentes han formado parte del programa de incubación de empresas del Parc Bit.

La primera convocatoria de los TOP 101 es fruto de la colaboración entre la Asociación Española de Agencias de Desarrollo Regional (Foro ADR) y la Empresa Nacional de Innovación (Enisa).

A escala autonómica, la ADR Baleares de la Conselleria de Empresa, Empleo y Energía ha sido la encargada de organizar los TOP 101 y de crear el Comité Regional, que ha elegido a las empresas candidatas de Baleares y en el que ha participado la Fundación Bit.

Los galardones TOP 101 Spain Up Nation tienen como objetivo identificar, reconocer y secundar, desde el sector público, el emprendimiento innovador y el crecimiento empresarial de reciente trayectoria del país.

Las empresas que han recibido el sello Top101 participarán en una agenda de trabajo en red y sesiones B2B con inversores y formación a medida para la empresa. Además, se beneficiarán de la aprobación directa del grado de innovación de la certificación de empresas emergentes, mediante la acreditación del reconocimiento.

Las 19 empresas que han resultado embajadoras territoriales Spain Up Nation participarán en acontecimientos de referencia promovidos por Enisa y en acciones de comunicación específicas para incrementar su visibilidad.

Al acto celebrado en Córdoba, han asistido el director general de Empresa, Autónomos y Comercio, José Antonio Caldés, y la gerente de la ADR Baleares, Silvia Delgado, junto con las empresas premiadas.