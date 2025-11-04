La empresa mallorquina angel24, reconocida por CaixaBank por su labor social y su compromiso con la comunidad

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

CaixaBank Wealth Management ha distinguido a la empresa mallorquina angel24 con el Premio Filantropía 2025 en Baleares, en el marco de la octava edición de estos galardones que reconocen la labor solidaria y el compromiso social de los clientes de la entidad.

La directora territorial de CaixaBank en Baleares, María Cruz Rivera, y el director comercial de Wealth Management en las islas, Antoni Serra, han entregado el galardón en la sede territorial de la entidad a Bartomeu Riera y María Rosa Amengual, fundadores de angel24.

El reconocimiento, según ha indicado la entidad en un comunicado, pone en valor la trayectoria de casi cinco décadas de esta empresa mallorquina profundamente vinculada al territorio que ha destacado por su implicación continua en iniciativas sociales, educativas, medioambientales y deportivas.

A lo largo de su historia, angel24 ha mantenido una sólida vocación de servicio al bien común, combinando la contribución directa a proyectos y entidades sociales con la participación activa de sus trabajadores en acciones solidarias.

Además, la empresa impulsa la inclusión laboral a través de sus centros especiales de empleo y canaliza parte de su labor filantrópica mediante una fundación propia, la Fundación angel24.

"Con este premio, reconocemos la constancia, el compromiso y el ejemplo de empresas como angel24, que desde su origen han sabido integrar la responsabilidad social en su forma de hacer empresa y en su vínculo con el territorio", ha señalado María Cruz Rivera, directora territorial de CaixaBank en Baleares, durante el encuentro.

Por su parte, Bartomeu Riera y María Rosa Amengual, fundadores de angel24, han expresado su gratitud por el reconocimiento. "Este premio nos anima a seguir creando oportunidades y apoyando a las personas y entidades que trabajan por una sociedad mejor. Nuestro compromiso con Baleares forma parte de nuestra identidad desde los inicios, y seguiremos colaborando para generar un impacto positivo", han afirmado.

Los Premios de Filantropía de CaixaBank Wealth Management reconocen este año once iniciativas, una por cada Dirección Territorial de la entidad, que recibirán una dotación de 5.000 euros como apoyo a sus causas.

La gala nacional de entrega se celebrará en Barcelona este martes, en un evento que reunirá a personalidades del ámbito social, filantrópico y del sector de Caixabank Wealth Management en España.

Los galardones ponen de manifiesto el significativo papel que juega la sociedad, tanto personas físicas como jurídicas, con su apoyo altruista a causas de interés general contribuyendo de forma relevante a generar un impacto social positivo.

La entidad ha recibido 227 candidaturas este año, que convierten esta edición de los premios, en una de las de mayor participación en la historia y en la más representativa de la filantropía existente a través de toda la geografía española.

Con estos galardones, CaixaBank refuerza su compromiso con la filantropía y el desarrollo de un modelo de negocio responsable y sostenible, que contribuya al progreso y bienestar de la sociedad.