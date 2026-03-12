Empresas náuticas de Baleares participan en el congreso de la ANEN para analizar los retos del sector

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz, se reúne con los representantes de las empresas baleares para conocer las necesidades des sector náutico - GOIB

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sector naútico de Baleares participa en el congreso organizado por el Asociación Nacional de Empresas Náuticas (ANEN), que se celebra los días 12 y 13 de marzo en Huelva, para tratar los nuevos desafíos del sector.

Según un comunicado de la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, en esta edición se tratarán temas como la sostenibilidad ambiental, la transición energética, la digitalización, la innovación en servicios náuticos o la evolución del turismo marítimo.

Estos debates permiten anticipar cambios en el mercado y ayudan a las empresas a adaptar sus estrategias a un entorno cada vez más competitivo y cambiante.

La iniciativa, que reúne a más de 400 personas, se ha convertido en una de las citas más importantes para las empresas, puesto que se analizan los retos y las oportunidades que tiene que afrontar esta industria en los próximos años.

El conseller del ramo, Alejandro Sáenz de San Pedro, ha participado en diferentes encuentros para reforzar el diálogo en la industria, conocer de primera mano los retos del sector y explorar oportunidades de colaboración que contribuyan a fortalecer la competitividad de la náutica balear.