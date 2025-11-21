La EMT Palma amplía en la línea L25 el servicio 'Parada Violeta' que permite a las mujeres bajarse entre paradas

PALMA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La EMT Palma ampliará en la línea L25 el servicio de 'Parada Violeta', que permite a las mujeres solicitar que el autobús se detenga entre paradas oficiales con el objetivo de mejorar su seguridad durante desplazamientos nocturnos.

Así lo han anunciado el regidor de Movilidad, Toni Duero, y la de Igualdad, Lourdes Roca, durante la presentación de uno de los autobuses vinilados con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Hasta ahora, este servicio estaba disponible únicamente en las líneas de NitBus, pero a partir de este viernes la Parada Violeta se extenderá a la L25 y podrá solicitarse desde las 23.00 horas hasta la finalización del servicio.

Para hacer uso del servicio, la pasajera deberá comunicarlo de forma expresa al conductor, situarse en la parte delantera del autobús y bajarse por la puerta delantera. El servicio solo permite la bajada del autobús, no para acceder a él.

La parada a demanda podrá realizarse en cualquier punto del recorrido de la L25 y de la red del NitBus, excepto en la avenida de Gabriel Roca (Paseo Marítimo), y siempre que exista una acera mínima de un metro y no se generen situaciones de riesgo para el tráfico.