Endesa destinará 100.000 euros a proteger a las pardelas balear y cenicienta mediterránea de la contaminación lumínica

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Endesa entregará 100.000 euros a la entidad SEO Birdlife para un proyecto que intentará reducir el impacto de la contaminación lumínica sobre la pardela balear y la pardela cenicienta mediterránea, dos especies especialmente vulnerables.

Este es uno de los proyectos ganadores de la primera convocatoria de ayudas a proyectos de biodiversidad, que impulsa iniciativas de protección de especies amenazadas, según ha explicado la fundación en un comunicado.

La pardela balear, catalogada en peligro crítico de extinción, es una especie endémica del archipiélago y solo cría en Baleares, donde se conservan aproximadamente 3.000 parejas reproductoras.

La actuación incluirá la creación de un mapa actualizado de contaminación lumínica, acciones de rescate y reducción de mortalidad, pruebas piloto de reducción del alumbrado en zonas críticas, así como la implicación de más de 15 entidades locales y del sector turístico mediante el sello 'Entidad comprometida con el cielo nocturno'.

Por otra parte, la fundación ha premiado con otros 100.000 euros a la Fundación para la Investigación en Etología y Biodiversidad (FIEB), por una iniciativa centrada en ampliar la capacidad de cría y recuperación del visón europeo, el mamífero más amenazado de Europa.

El proyecto tratará de reforzar el programa nacional de cría en cautividad del visón europeo, del que solo quedan 142 ejemplares en libertad en España. El centro de la fundación en Toledo ha conseguido que el 70 por ciento de las crías de los últimos tres años provengan de sus instalaciones y ahora se plantea ampliar espacios, incorporar técnicas pioneras de reproducción asistida y favorecer la variabilidad genética, "elemento clave para la estabilidad de la especie".

"Con esta primera convocatoria se apoyan proyectos que generan un impacto real y medible en la conservación de especies emblemáticas", ha destacado la directora general de la Fundación Endesa, María Malaxechevarría. El jurado, formado por expertos en biodiversidad, ciencia y gestión ambiental, se reunió el 16 de diciembre de 2025 para deliberar sobre los proyectos ganadores.

La Fundación Endesa incluye la biodiversidad como una de sus cinco líneas estratégicas, por lo que promueve iniciativas de protección de especies en peligro de extinción y contribuye a "una transición energética justa y sostenible", al integrar conocimiento científico, innovación y colaboración con entidades especializadas.