Endesa lleva a cabo el cierre definitivo de la turbina de la central eléctrica de Formentera - ENDESA

FORMENTERA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

Endesa ha llevado a cabo el cierre definitivo de la turbina de la central eléctrica de Formentera, dando un paso más en su compromiso hacia la transición energética en Baleares.

En un comunicado, la compañía ha explicado que esta acción se enmarca dentro de la estrategia de descarbonización de Endesa, alineada con los objetivos de sostenibilidad del Govern y del Consell de Formentera, reforzando el compromiso hacia un modelo energético más limpio y respetuoso con el entorno.

El director de Endesa en Baleares, Martí Ribas, ha visitado este lunes la central. La compañía ha recordado que que mantiene unos fuertes lazos con Formentera y en todo el archipiélago, con una tradición de más de 60 años para trabajar con el objetivo de garantizar un suministro eléctrico seguro y de calidad.

Según han explicado, el cierre de la turbina simboliza el inicio de una nueva etapa para la Isla puesto que Endesa colabora con las administraciones públicas y la ciudadanía para avanzar hacia este sistema más limpio y resiliente.