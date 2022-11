Las enmiendas a la totalidad de PP, Cs, El PI y Vox a los presupuestos de CAIB para 2023, a debate en el próximo pleno

PALMA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las enmiendas a la totalidad de PP, Ciudadanos (Cs), El PI y Vox a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023 serán uno de los puntos a debate en el próximo pleno del Parlament, que se celebrará el martes 15 de noviembre, a partir de las 10.00 horas.

Así lo acordaron esta semana los grupos parlamentarios en la Junta de Portavoces, tras la que la coordinador autonómica y portavoz de Cs en el Parlament, Patricia Guasp, justificó la enmienda a la totalidad de su grupo a las cuentas de 2023 porque "esta no cuentan con un plan de eficiencia y racionalización del gasto público, ni tampoco con un plan de corrección del déficit estructural".

Además, continuó Guasp, "porque se trata de unos presupuestos cortoplacistas, que aumentan la deuda pública, mantienen a Baleares a la cabeza de comunidades con mayor presión fiscal de todo el Estado, no elimina el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), no tiene partidas de impulso a la diversificación económica, ni partidas concretas para captación y fidelización de sanitarios y sociosanitarios, la partida en materia de innovación es insuficiente y porque pone en jaque la continuidad de la concertada".

Por su parte, el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Toni Costa, explicó la pasada semana que la enmienda a la totalidad que ha presentado el PP se debía a "la expansión excesiva de gasto" que se hace en los presupuestos la comunidad para el próximo 2023, con más de 700 millones de euros. El 'popular' consideró que se debería de gastar más, pero a la vez bajar los impuestos, "dejando un margen para sanear las cuentas públicas". "Esta es alternativa que se plantea sistemáticamente desde el PP", defendió, criticando el "gastar, gastar y gastar" de la presidenta del Govern, Francina Armengol.

Asimismo, el portavoz parlamentario de Vox, Jorge Campos, señaló también la pasada semana que las cuentas para el próximo año "son los presupuestos de la ruina". "Se anuncian como los presupuestos más sociales y son los que más perjudican a la mayoría de la sociedad", incidió, añadiendo que "se pretende utilizarlos como propaganda electoral". Además, el diputado de Vox apostó por "una rebaja decidida de impuestos", para lo que es necesario reducir el gasto superfluo, que en el presupuesto del Govern "no solo no se reduce, sino que se aumenta".

Finalmente, el portavoz parlamentario de El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, justificó al comienzo de esta semana la enmienda a la totalidad al Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el año 2023 de su grupo, "por la elevada presión fiscal" y porque "no se hace una apuesta decidida por la diversificación económica".

A diferencia de la oposición, la portavoz parlamentaria adjunta del Grupo Socialista, Silvia Cano, defendió después de la Junta de Portavoces los Presupuestos de la CAIB para 2023, asegurando que son unas cuentas "a la altura del momento y diseñados para dar respuesta a los problemas de la ciudadanía en momentos de incertidumbre".

"El Govern balear mira de cara a los problemas y las necesidades de la gente, para darles seguridad y protección, con unas cuentas para 2023 que refuerzan los servicios públicos y cohesionan la sociedad, profundizando en la mejora del modelo productivo y con el compromiso ineludible de hacer frente a la emergencia climática", puso en valor Cano, destacando la subida en las partidas destinadas a políticas sociales y al despliegue del 'escudo social' para hacer frente a la inflación. Todo esto, en un proyecto de ley que también, incidió, "prevé reducir la deuda pública en un seis por ciento".

En la misma línea, el portavoz de MÉS per Mallorca, Josep Ferrà, defendió las cuentas del Govern, puesto que suponen, dijo, "un 'escudo social' muy importante".

Asimismo, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Alejandro López, celebró las cuentas de la CAIB para 2023, al tratarse de unos presupuestos "expansivos, pensando en el 'escudo social', en ayudar a las familias a hacer frente a la inflación".

"No se puede consentir que cada vez que hay una crisis los ricos sacan más beneficios, mientras el resto de los ciudadanos tienen que hacer frente a la inflación. Es importante recordarlo para cuando la derecha dice que el ejecutivo se forra con los impuestos, los que se forran son los hoteleros y las grandes multinacionales, los impuestos son para blindar el estado del bienestar, subir salarios y distribuir mejor la riqueza", enfatizó.

OTROS TEMAS

Además de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos de CAIB para 2023, en el próximo pleno del Parlament se debatirá acerca de las condiciones de vida de los residentes, en una interpelación de Més per Menorca, y sobre la política general del Govern en relación a la situación de las listas de espera sanitarias en Baleares, en una moción del Grupo Parlamentario Popular.

En el plenario también se votará la disposición adicional y la disposición final quinta bis del dictamen de la Comisión de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Proyecto de ley de régimen jurídico y de procedimiento de las actividades sujetas a autorización ambiental integrada.

SESIÓN DE CONTROL AL GOVERN

Finalmente, en la sesión de control al Govern se tratarán la visita a la feria turística World Travel Market de Londres, la aplicación del impuesto de sucesiones y el acuerdo estatal de PP y PSOE de no limitar los precios del alquiler, entre otros temas.

La coordinadora autonómica de Cs Baleares y portavoz parlamentaria del grupo liberal, Patricia Guasp, preguntará a Armengol por "las afirmaciones cruzadas contradictorias por parte del Govern, respecto a si había asistido a la feria turística de Londres, la World Travel Market (WTM), a hacer promoción turística o no".

También, el portavoz parlamentario de El PI-Proposta per les Illes Balears, Josep Melià, interrogará a la dirigente autonómica por si considera que el Govern debe o no hacer promoción turística. "Desde El PI lo tenemos clarísimo, las Administraciones Públicas de Baleares tienen que hacer promoción turística para que la comunidad se sitúe como un destino líder, orientando la oferta e intentando avanzar en la desestacionalización", dijo tras la Junta de Portavoces.

Por su parte, la portavoz adjunta de los Socialistas, Silvia Cano, defendió la estrategia turística del Ejecutivo y lamentó que haya formaciones, como el PP balear de Marga Prohens que "esta semana haya ido a la WTM de Londres a hablar mal de esta comunidad autónoma".

En cuanto al acuerdo estatal de PP y PSOE de no limitar los precios del alquiler, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos emplazó al PSIB-PSOE a instar a los socialistas del Estado a que "entren en razón y miren más hacia Baleares, donde Unidas Podemos y PSIB van de la mano en beneficio de la ciudadanía". Y, el portavoz de MÉS dijo que "aún queda vías para conseguir el objetivo, uno la ley de vivienda y otro la proposición de ley para reformar la ley de arrendamientos urbanos".

La portavoz adjunta del Grupo Socialista, Silvia Cano, por su parte, aseguró que el PSIB-PSOE "sigue reivindicando que Baleares pueda ser declarada zona tensionada, porque eso permitiría la regulación de vivienda en determinadas zonas". Si bien, recordó que "PSOE y Unidas Podemos mantienen una negociación a nivel estatal por la ley de vivienda". Por ello, dijo, "no se entiende que, si negocias una ley, presentes unas enmiendas fuera de la misma".