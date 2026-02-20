Las entidades contra la masificación turística se reorganizan para "mantener la lucha en la calle" durante todo el año

Archivo - Decenas de personas durante una manifestación anti turística, en el Parc de ses Estacions, a 21 de julio de 2024, en Mallorca, Palma de Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las entidades contra la masificación turística de Mallorca, agrupadas bajo la plataforma 'Menys Turisme, Més Vida', han comenzado un proceso de reorganización para tratar de "mantener la lucha en la calle" durante todo el año.

Más de medio centenar de personas han participado la tarde de este viernes en una asamblea organizativa de la plataforma, que ha tenido lugar en la sede del GOB en Palma.

Las entidades parten de la base de que "el aumento constante de la turistificación" de Mallorca tan solo se puede afrontar mediante la organización popular, más si cabe ante las "ineficientes" medidas adoptadas por las administraciones.

Es por ello, según ha explicado el portavoz de 'Menys Turisme, Més Vida', Jaume Pujol, en la asamblea de este viernes han comenzado a trabajar en la "reformulación" de la plataforma.

"Queremos dar un salto cualitativo para ser capaces de mantener la lucha en la calle durante todo el año, y no con una simple manifestación, porque ya hemos visto que los políticos nos ignora y sigue el crecimiento del turismo", ha dicho en declaraciones a Europa Press.

La idea es "explorar nuevas fórmulas" para que la plataforma sea "más eficaz y eficiente" a nivel organizativo. Aunque todavía no se ha cerrado el modelo que se seguirá, una de las posibilidades es la centralización.

Ello, ha apuntado Pujol, no significará que la plataforma vaya a perder la diversidad territorial y política que le caracteriza y que, a su parecer, es lo que les ha permitido "apelar a tanta gente".