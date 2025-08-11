Entra en vigor el complemento salarial para las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas de Baleares

Archivo - Una trabajadora de una 'escoleta'. - AYUNTAMIENTO DE ALMASSORA - Archivo

PALMA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El nuevo complemento salarial para las trabajadoras de las 'escoletes' de gestión indirecta de Baleares ha entrado en vigor una vez el acuerdo firmado el pasado julio ha sido depositado en el Registro de Convenios Colectivos y publicado en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).

Esta inscripción, ha indicado UGT Ensenyament en un comunicado, garantiza que el complemento económico es de aplicación en todos los procedimientos de licitación o contratación pública que se hayan iniciado a partir del pasado 2 de agosto.

Desde el sindicato han puesto en valor la relevancia de esta mejora salarial por parte de las administraciones locales que prestan el servicio municipal de educación infantil 0-3 de forma indirecta.

Este acuerdo, ha recordado UGT, fue promovido por ellos con el objetivo de negociar un nuevo convenio colectivo y finalmente derivó en un hito "histórico" de mejora salarial "que dignifica la tarea de las educadoras infantiles, maestras y resto de categorías del sector".

Con una vigencia de tres años --hasta el 31 de agosto de 2028-- el convenio contempla, en líneas generales, un incremento de entre 200 y 400 euros mensuales, que representa hasta un 38% de mejora sobre los salarios actuales y que podría llegar hasta el 58%.

Esta mejora afecta a alrededor de 900 profesionales del archipiélago y es especialmente significativa para las educadoras, que pasarán de cobrar 1.200 euros mensuales a 1.892.

El acuerdo también contempla, entre otras cosas, un complemento de 60 euros mensuales por realizar funciones de tutoría y de 100 euros para aquellas educadoras con grado de educación infantil o equivalente o una revisión de los complementos del 8% en tres años.

UGT Ensenyament ha recordado que esta mejora económica "no hubiera sido posible sin la valentía y el coraje" de las trabajadoras de las 'escoletes' externalizadas de Palma durante su "largo proceso de huelga indefinida".