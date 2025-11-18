La 'escoleta' de Valldemossa seguirá abierta tras un acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa concesionaria

PALMA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 'escoleta' de Valdemossa, cuyo cierre estaba previsto para el miércoles, seguirá abierta después de que el Ayuntamiento y la empresa concesionaria, la Associació Òmnium Educatiu, hayan alcanzado un acuerdo para resolver la situación.

Así consta en una carta firmada por el regidor de Educación, Cultura y Patrimonio, Kiko Marín, y la responsable de la entidad que ha sido difundida en las redes sociales del Consistorio.

En la misiva, el responsable municipal señala que, tras unas semanas "difíciles y llenas de incertidumbre" por el posible cierre del centro "a causa del desequilibrio económico contractural", las gestiones realizadas entre el Ayuntamiento y la concesionaria garantizarán la continuidad del servicio.

Marín ha asegurado ser consciente de la necesidad de "continuar trabajando para que la nueva adjudicación del servicio sea una realidad, así como para mejorar las instalaciones que, sin duda, deben ser seguras y acogedoras".

"En este sentido, pondré todo mi esfuerzo, así como cualquier otra tarea en la que pueda aportar mi ayuda, tanto al centro como a cualquier iniciativa del pueblo", se ha comprometido.

También ha agradecido la "comprensión, paciencia y apoyo" de la ciudadanía durante unos días "de nerviosismo e incertidumbre" y ha dicho que le sabe "sinceramente mal que la situación haya tenido que llegar a este punto, creando momentos de angustia, inquietud y preocupación".

"NO ES NINGÚN ÉXITO"

CCOO ha considerado que la solución alcanzada entre el Ayuntamiento y la concesionaria "no es ningún éxito sino la continuación de un fracaso de gestión municipal que se arrastra desde hace años".

La 'escoleta', ha recordado el sindicato en un comunicado, funciona con un contrato caducado desde 2020, "con pagos irregulares e incumplimientos constantes del decreto de mínimos".

"¿Qué se celebra, exactamente? ¿Que las trabajadoras hayan cobrado la nómina el día 17 o que el Ayuntamiento continúe tramitando facturas sin un contrato público en vigor?", se han preguntado desde la organización sindical.

La decisión de "continuar pagando a la empresa para evitar el cierre" del centro, ha sostenido, no resuelve los problemas de fondo y permitirá "seguir con una gestión que consideramos insuficiente y presuntamente fuera de la legalidad".

Es por ello que CCOO ha exigido al Ayuntamiento que "asuma de una vez por todas su responsabilidad" y asuma la gestión de la 'escoleta' para garantizar la continuidad del servicio público con personal y recursos municipales y asegurar unas condiciones laborales dignas y una atención educativa segura y de calidad.