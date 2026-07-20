Las 'escoletes' concertadas plantan a Educación por una nueva normativa que las pone en "riesgo de cierre"

Representantes de las patronales y los sindicatos de las 'escoletes' concertadas, este lunes frente a la Conselleria de Educación. - ECEIB

PALMA 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos y patronales que representan a las 'escoletes' concertadas se han ausentado de la reunión de la Mesa de la Enseñanza Privada Concertada como protesta por una falta de negociación acerca de una nueva normativa que las pone en "riesgo inminente de cierre" de cara al próximo curso.

Varias personas se han concentrado la mañana de este lunes frente a la sede de la Conselleria de Educación y Universidades para denunciar públicamente un "bloqueo institucional" y un "incumplimiento" de los compromisos adquiridos por la administración autonómica.

El secretario general de la Federación de Enseñanza de USO y presidente de la mesa 0-18 por un acuerdo autonómico, Juan Carlos Lorenzo, se ha mostrado preocupado por "la falta de diálogo institucional" por parte de la directora general de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, Neus Riera.

"Defendemos un modelo de trabajo basado en el respeto, la negociación y la participación, pero se están planteando normativas que no ha pedido el sector y que están afectando a futuras negociaciones que hemos conseguido avanzar para mejorar la situación de los trabajadores de los centros de educación infantil", ha dicho en declaraciones a los medios de comunicación.

Educación, ha criticado, está "está sacando una normativa que afecta al funcionamiento diario de los centros", como pueden ser "los tiempos de alimentación", que "ni se ha negociado, ni se ha dialogado, ni se ha pactado" pese a suponer "un mayor gasto para los centros".

"Hemos avanzado en la financiación, y lo valoramos positivamente, pero no entendemos a qué viene ahora sacar una normativa y unas modificaciones de los funcionamientos internos y diarios de los centros. No entendemos esta intromisión por parte de la administración", ha insistido Lorenzo.

El secretario de la mesa de negociación, Marc González, ha puesto el foco en el hecho de que mientras la Conselleria "está animando a que se cierre un acuerdo" también está elaborando una normativa que supondrá un "incremento de costes" que no saben quién asumirá.

"El Govern anuncia un incremento sustancial de la financiación para poder equiparar las retribuciones del personal y, mientras tanto, la Dirección General de Primera Infancia boicotea la negociación anunciando esta normativa. Es absolutamente intolerable y demandamos la retirada de esta iniciativa", ha incidido.

"RIESGO DE CIERRE"

El "bloqueo institucional" derivado de esta situación, han advertido los sindicatos USO y FSIE y las patronales ECIB, Ceceib y Feipimeb, "aboca a las 'escoletes a un riego inminente de cierre de cara al próximo curso escolar".

Sin cerrar el acuerdo, algo "absolutamente imposible" con esta normativa, González ha asegurado que se pone "en riesgo la viabilidad de muchos centros".

"Nosotros lo que hacemos es enviar este mensaje a la administración y solicitar que, así como el conseller y el secretario general están actuando muy proactivamente para la mejora de la financiación, que la misma administración no esté boicoteando la negociación. Queremos dialogar, estamos siempre abiertos", ha apuntado.