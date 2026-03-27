El escritor Felipe Armendáriz presenta un libro sobre la historia del Coro de Son Dameto por su X aniversario

El libro 'Pasion de canto' conmemora en Palma el décimo aniversario del Coro de Son Dameto. - AYUNTAMEINTO DE PALMA

PALMA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El escritor Felipe Armendáriz ha presentado este viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento de Palma su libro 'Pasión por el Canto', que recorre la historia del Coro de Son Dameto con motivo de su décimo aniversario.

Al acto han asistido el alcalde de Palma, Jaime Martínez, y las regidoras de Infraestructuras, Accesibilidad y Polígonos Industriales, Belén Soto, y de Comercio, Restauración y Autónomos, Lupe Ferrer.

También han estado presentes miembros del coro y representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Palma y de la Federación Gent Gran, según ha informado Cort en un comunicado.

El alcalde ha explicado que el libro narra la historia de un proyecto que "ha sabido crecer desde el barrio hasta convertirse en un referente para la ciudad" y recoge con "sensibilidad y fidelidad" la historia del Coro de Son Dameto.

El coro, ha subrayado, ha contribuido a dinamizar la barriada y a consolidarse como un espacio de encuentro para numerosos vecinos. El Ayuntamiento, en reconocimiento a su contribución cultural y social, les concedió la Medalla de Oro de la Ciudad.

Martínez ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá apoyando a entidades y creadores del sector de la cultura que ayuden a documentar y poner en valor proyectos que "han contribuido a hacer de Palma una ciudad mejor".