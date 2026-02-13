La escuela concertada amenaza con movilizaciones si Educación no cumple con los compromisos adquiridos hace tres años

Los representantes sindicales de la escuela concertada de Baleares. - UGT

PALMA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos con representación en la escuela concertada de Baleares han amenazado con movilizaciones si la Conselleria de Educación y Universidades no revisa y financia los compromisos pendientes desde hace tres años y establece un calendario para firmar un nuevo acuerdo.

Así lo han informado USO, STEI, FSIE, UGT y CCOO en un comunicado conjunto en el que han recordado que el pasado 3 de febrero solicitaron la convocatoria urgente de la Mesa de la Concertada para abordar estas cuestiones.

Hasta el momento, siempre de acuerdo con las organizaciones sindicales, la Conselleria no les ha planteado ninguna reunión para abordar tanto la revisión de los compromisos pendientes del Acuerdo de la Enseñanza Concertada de 2023 ni un calendario para negociar un nuevo acuerdo.

Los sindicatos han alertado que, desde el inicio de la presente legislatura, las diferentes mejoras conseguidas por sus homólogos de la escuela pública han agravado las desigualdades sociolaborales que ya existían.

"Lejos de reducirse las diferencias entre los dos colectivos, se están ampliando de manera preocupante, afectando directamente el bienestar del personal y la calidad educativa que ofrecen al alumnado", han subrayado.

En el caso de que el conseller de Educación, Antoni Vera, no convoque la Mesa de la Concertada los sindicatos procederán a organizar diversas acciones y movilizaciones.