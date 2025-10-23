Estaràs (PP) recrimina al Gobierno central que "abandone las políticas de igualdad"

Archivo - La eurodiputada del PP Rosa Estaràs, en declaraciones a los medios. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada del PP Rosa Estaràs ha acusado al Gobierno de España de "desproteger" a las mujeres víctimas de violencia de género frente a sus agresores y le ha reprochado que "abandone las políticas de igualdad".

Estaràs ha reiterado el "compromiso inequívoco" del PP con la igualdad, los derechos de las mujeres y la lucha contra la violencia de género en todas sus formas, según ha explicado el PP en un comunicado.

"Cada diez minutos una mujer es asesinada en el mundo. Las cifras son devastadoras y la evolución de la situación es cada vez más preocupante", ha alegado.

Por ello, ha reivindicado que se necesita un "compromiso político y social firme", que no puede verse socavado al "legislar en beneficio de los agresores sexuales", ya que considera que aún se "sufren las consecuencias" de la Ley del Solo Sí es Sí, con "cientos, incluso miles de violadores y agresores sexuales excarcelados o que vieron reducidas sus condenas".

También ha sostenido que las pulseras antimaltrato han estado "ocho meses sin funcionar", lo que vulneraría el derecho a la protección de las víctimas y "todo ello con conocimiento del Ministerio competente".

Por último, ha denunciado que cargos del PSOE habrían pagado con "dinero público servicios de prostitución" o han humillado a las mujeres con "expresiones indignas como 'Carlota se enrolla que te cagas'".