Estarellas acude al Centro de Coordinación del 112 para seguir la evolución de la dana

La vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en el Centro de Coordinación del 112 - CAIB
PALMA 11 Oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta segunda del Govern y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha acudido al Centro de Coordinación del Servicio de Emergencias 112 en Baleares para seguir la evolución de la dana.
Según han informado desde la Conselleria en la red social 'X', la vicepresidenta segunda y consellera, Antònia Maria Estarellas, se ha desplazado al Centro de Coordinación del 112 para seguir de cerca la evolución de la dana Alice que ha descargado con fuerza sobre todo en Ibiza y Formentera.
Desde la Conselleria han recordado que sigue activada la alerta naranja en toda Baleares.
Por este motivo, han pedido a los ciudadanos mantener la precaución.