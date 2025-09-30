Estarellas apunta que las insinuaciones del PSIB contra Riera "dejan casi indefensa a una funcionaria"

Archivo - La consellera de la Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, durante una sesión de control al Govern balear. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha recriminado al PSIB sus insinuaciones sobre el absentismo laboral de la portavoz del PP en el Consell de Mallorca, Núria Riera, ya que, a su manera de ver, "dejan casi indefensa a una funcionaria".

Esta ha sido la respuesta de la representante del Govern a las preguntas de la diputada del PSIB Mercedes Garrido, sobre el "pseudoexpediente" que habría redactado el Govern para sancionar la falta de la consellera insular y también trabajadora de la CAIB.

Estarellas ha defendido que se han empleado las "mismas normas" para elaborar el informe que cuando Garrido era consellera de Presidencia y Función Pública en la legislatura pasada, al tiempo que le ha recriminado su "irresponsabilidad" al calificar de "pseudoexpediente" un expediente tramitado por funcionarios que se han regido por "los mecanismos, controles y normativas vigentes".

De igual modo, ha calificado de "irresponsabilidad" que Garrido haya detallado las fechas en las que Riera se ausentó de su puesto de trabajo porque podría tener distintos motivos o condicionantes.

Además, le ha reprochado que el PSIB lleve cabo una "cacería" contra Riera cuando, a su jucio, si hubiera ocurrido lo mismo en las filas socialistas lo habrían "escondido" y ha puesto el ejemplo del Hat Bar.

Garrido le ha recriminado el lapso de tiempo transcurrido entre que se conoció el caso de Riera y la apertura del expediente disciplinario, por lo que le ha acusado de "esconderlo en un cajón" ya que ha alegado que contra otros funcionarios se actúa "de manera diligente y rápida".

Asimismo, ha incidido en que el Govern "le haya dejado hacer" a Riera y que el expediente se haya saldado con "una amonestación" por ir una mañana a una tertulia de radio, cuando era "evidente" el absentismo de otros días.

Estarellas ha ironizado con que el expediente estaba "tan dentro de un cajón que se llegó a tramitar", por lo que "no debía estar muy cerrado el cajón".

En la misma línea, ha recalcado que a ella se le trasladó "toda la información solicitada" y, "antes de que prescriba" lo que podría ser objeto de falta, "se firma el expediente".