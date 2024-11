Estarellas pide "no criminalizar al PP" por decreto de simplificación y defiende "hacer algo" para "proteger a personas"

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas ha pedido a la izquierda "no criminalizar al PP" por el decreto de simplificación administrativa, cuyo dictamen se debatirá y votará este martes en el Parlament, y ha defendido "intentar hacer algo para mejorar, legalizar y proteger a las personas, porque esta es la obligación de todos".

Estarellas se ha pronunciado así, este martes, durante el pleno del Parlament, en respuesta a una pregunta de la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, quien ha acusado a los 'populares' de "hacer un urbanismo a la carta, que favorece a los de siempre".

Un extremo que ha negado la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, quien ha explicado que "los proyectos de legalización de vivienda que han entrado y se están tramitando desde la entrada en vigor del decreto de simplificación bajo el amparo de éste han de cumplir con los requisitos que toca". "La legalización de una vivienda en este impass no se puede hacer de cualquier manera", ha afirmado Estarellas, precisando que "si la edificación que se quiere legalizar está en una zona inundable, según los riesgos que pueda haber, tiene que tener el informe jurídico correspondiente".

Por tanto, ha insistido en su petición a la izquierda de que "no intenten criminalizar al PP de poner en riesgo la vida de las personas". "No creo que este sea el debate ni el sentido de este decreto que se quiere sacar adelante", ha añadido.

"Entiendo la preocupación de todos pero la situación de indefensión hacia nuestros ciudadanos no viene provocada por el PP sino por todos los que han tenido responsabilidad de gobierno, sobre todo en municipios". "A mi me sabe mal pero la marca antecesora de MÉS per Mallorca, el PSM, en Santa Maria lideró durante muchos años el ranking de no permisos de obras ilegales en suelo rústico", ha comentado, "así que creo que los santamariers estarán contentos, en un momento dado, de poder intentar legalizar algo". "Este debate se nos escapa un poco a lo que son las siglas políticas", ha opinado.

En este sentido, la consellera Antònia Maria Estarellas ha concluido que ante este tipo de edificaciones "se puede no hacer nada o intentar hacer algo para mejorar y, todo lo que sea mejorar, legalizar, y proteger a las personas, es responsabilidad de todos".