Estarellas rechaza comparar la acogida de menores de Ucrania con los llegados de África: "Es un goteo constante"

PALMA, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Esterellas, ha rechazado este martes comparar la acogida de menores llegados tras la invasión de Ucrania con la llegada de menores africanos llegados en patera a las costas españolas.

"Es un goteo constante", ha señalado la consellera, después de que la diputada del PSIB Teresa Suárez haya acusado al Ejecutivo autonómico de "racista" y de estar de acuerdo con el líder de Vox, Santiago Abascal, que decía que los menores de Ucrania eran refugiados, mientras que de África "llegan oleadas de varones de origen musulmán que se lanzan a las fronteras de Europa".

La consellera ha pedido a la socialista que interceda ante el Gobierno central para garantizar la acogida "Se lo firmo", ha señalado Estarellas, que acusa a Madrid de dejar a los menores "como en la taquilla de Amazon".