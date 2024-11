Los estudiantes de Bellas Artes de Adema se inspiran en Miró para su primera exposición internacional en Londres

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, asiste a la inauguración de la exposición 'Board of Inspiration. We are Miró' en Londres.

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, asiste a la inauguración de la exposición 'Board of Inspiration. We are Miró' en Londres. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, ha inaugurado este lunes la primera exposición internacional de los alumnos del Grado en Bellas Artes de la Escuela Universitaria Adema en colaboración con estudiantes de máster de la University of the Arts London-Chelsea College of Arts, que lleva por título 'Board of Inspiration. We Are Miró'.

El proyecto cuenta con el apoyo del Institut d'Estudis Baleàrics (IEB), la Agencia de Estrategia Turística de Baleares (Aetib) y el Ayuntamiento de Palma, según ha explicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en una nota de prensa.

'Board of Inspiration. We are Miró' es una muestra artística compuesta por 40 obras de diferentes técnicas artísticas, en la que también se pretende hacer un ejercicio de educación creativa, para fomentar un enfoque pedagógico en el que la creatividad y la investigación están profundamente interconectadas.

La muestra, que estará expuesta en la Cookhouse Gallery de Londres hasta el próximo 9 de noviembre, nació con el propósito de mostrar el talento emergente y establecer sinergias y alianzas entre Mallorca y Londres.

Bauzà ha calificado de "extraordinario" e "hito" para Baleares conjugar el binomio arte y educación en Baleares en esta exposición, y, en particular, comprobar con orgullo el talento emergente de los estudiantes de Bellas Artes.

"Esta muestra no sólo es un ejemplo de excelencia educativa y creatividad de nuestros jóvenes, sino que también posiciona a Baleares como un referente en la formación artística y la investigación cultural a nivel internacional", ha explicado.

Esta colaboración entre Adema y la Universidad de Artes de Londres --Chelsea College of Arts--, que cuenta también con el apoyo del IEB y la Aetib, refleja la capacidad y el poder de la educación para construir puentes que trascienden fronteras.

Por su parte, tanto el presidente del Patronato de la Escuela Universitaria Adema, Diego González, como la jefa de Estudios del Grado en Bellas Artes, Amparo Sard, han felicitado a los estudiantes y al equipo de docentes de Adema y de la University of the Arts London-Chelsea College of Arts, por este "excelente" trabajo de investigación que "muestra el esfuerzo y el talento de los jóvenes, además de reflejar la firme apuesta de Adema por la internacionalización".

La exposición ha sido fruto de meses de trabajo intercambio de ideas, investigaciones y experiencias de los estudiantes en un entorno creativo con la intención de comprender cómo son los nuevos procesos creativos a partir de profundizar en los elementos inspiradores del artista más influyente del siglo XX en el arte contemporáneo, Joan Miró, replicando este proceso a este proyecto colectivo.