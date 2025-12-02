Estudiantes de Odontología y Dietética imparten cursos de salud bucodental y nutricional a mayores en centros del IMAS

Estudiantes de Odontología imparten un curso de salud bucodental en el CPAP Llar Avinguda Argentina. - CONSELL DE MALLORCA

PALMA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Escuela Universitaria Adema y el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) han organizado unos talleres de salud bucodental y sobre los hábitos nutricionales, con los que se espera llegar a unas 3.200 personas.

Los cursos son impartidos por alumnos de los grados de Odontología y Dietética de Adema y el objetivo de esta iniciativa es promover el bienestar social, físico y emocional y fomentar un envejecimiento activo y saludable, según ha explicado el Consell de Mallorca en un comunicado.

Este programa combina formación práctica para el alumnado universitario con actividades preventivas y educativas para la población mayor, para contribuir a su autonomía, bienestar y calidad de vida.

"Estos talleres ponen al alcance de las personas mayores recursos prácticos y adaptados que mejoran su bienestar integral, mejoran su calidad de vida y fomentan su autonomía y, así, contribuyen a un envejecimiento activo real, que es la finalidad de los centros de promoción de la autonomía personal que el IMAS gestiona en distintos puntos de Mallorca", ha destacado el conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez.

Sánchez ha asistido este martes a una sesión del taller de dietética y nutrición, junto con el director general de Adema, Carlos López, impartida en el Centro de Promoción de la Autonomía Personal (CPAP) Llar Avinguda Argentina.

De este modo, los más de 3.200 usuarias de alguno de los siete CPAP que el IMAS gestiona en la isla pueden beneficiarse de este programa, que ofrece distintos contenidos teóricos y demostraciones prácticas centradas en la prevención de problemas orales frecuentes en esta etapa de la vida y en la alimentación saludable.

En concreto, las personas mayores del CPAP Llar Avinguda Argentina han participado este martes en actividades que han abordado las bases de la dieta mediterránea, la importancia de una ingesta adecuada de proteínas, fibra y micronutrientes y las estrategias para evitar la desnutrición y la pérdida de masa muscular.

Asimismo, el alumnado de Adema ha guiado dinámicas destinadas a interpretar etiquetas nutricionales, comparar productos y diferenciar alimentos frescos de ultraprocesados.

También se han llevado a cabo simulaciones de compra saludable, donde se han analizado opciones económicas y accesibles para planificar menús semanales equilibrados. Estas actividades han culminado con la elaboración conjunta de un recetario adaptado, que ha recogido propuestas culinarias sencillas, variadas y adecuadas a las necesidades de los usuarios.

En este sentido, Sánchez ha agradecido el trabajo del alumnado, ya que no solo han aportado conocimientos útiles, sino que también "fomentan la socialización, la participación activa y la toma de conciencia sobre la propia salud, aspectos esenciales para reforzar la autoestima y prevenir situaciones de aislamiento o deterioro funcional".

Por su parte, el director general de Adema, Carlos López, ha agradecido al IMAS y a los equipos de los CPAP la confianza que han depositado en los alumnos y docentes de ADEMA para llevar a cabo este aprendizaje que ha fortalecido la dimensión comunitaria del proyecto.

También han asistido a esta jornada la directora insular de Atención Comunitaria y Promoción de la Autonomía Personal, Catalina Maria Mascaró, y miembros del equipo docente de la Escuela Universitaria Adema.