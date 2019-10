Eva Pomar pide a Hila que se ponga "serio" con Armengol para que Palma reciba el "máximo dinero posible" del ITS

Publicado 18/10/2019 12:36:10 CET

PALMA DE MALLORCA, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en Palma, Eva Pomar, ha exigido al alcalde, José Hila, que "se ponga serio" con la presidenta del Govern, Francina Armengol, para que "Palma reciba el máximo dinero posible" del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS).

En rueda de prensa, Pomar ha manifestado, en relación a la posibilidad de que Palma vuelva a quedarse, por segunda vez, sin dinero del ITS que "ya está bien de que la presidenta del Govern tome a Palma como un cero a la izquierda".

"Al alcalde Hila le quieren tomar el pelo desde su propio partido político, el PSOE", ha dicho Pomar para después remarcar que "en Palma viven más del 50% de los habitantes de toda Baleares y se la debe respetar".

Asimismo, Pomar ha manifestado que "se supone" que el ITS "debería ir destinado medidas medioambientales", y en Palma se están "sufriendo vertidos fecales en la Bahía". "No se me ocurre algo mejor al que deba destinarse este dinero", ha dicho.